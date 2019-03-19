Футбол
CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФПRT на русском вчера в 17:00
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщает официальный сайт суда.
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«ПСЖ»: «Приветствуем решение CAS, клуб всегда соблюдал правила финансового фэйр-плей»
Спорт-Экспрессвчера в 16:58
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Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика
ЦБ разработал кодекс добросовестного поведения на финансовом рынке
Банк России опубликовал проект кодекса добросовестного поведения на финансовом рынке.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Общество
Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени
Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Политика
Минтруд пообещал ввести новую потребительскую корзину с 2021 года
Законопроект о новой потребительской корзине будет разработан и внесен на рассмотрение Госдумы весной 2020 года, чтобы, согласно законодательству, изменения вступили в силу с 1 января 2021-го.
Обновлено в 07:12
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Новой Зеландии арестовали бизнесмена за публикацию стрима с терактом
Суд в новозеландском Крайстчерче арестовал до 15 апреля бизнесмена Филиппа Невилла Арпса по обвинению в публикации и распространении видеозаписи с убийством людей в мечети.
Обновлено в 06:52
Политика
Оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Наука
Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти
Китайские ученые нашли способ, который поможет избежать преждевременной смерти.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Гаджеты
MasterBox NR600: строгий ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 410 мм
Компания Cooler Master анонсировала компьютерный корпус MasterBox NR600, подходящий для формирования игровой системы со строгим обликом.
Обновлено в 06:46
Спорт
Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости
Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Наука
Ученые придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света
Ученые из Соединенных Штатов Америки создали способ манипулирования физическими объектами при помощи света, основанный на специфических наномасштабных паттернах, которые создаются на поверхности объектов.
Обновлено в 03:16
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Здоровье
В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек
С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Центры амбулаторной помощи онкобольным откроют в Приангарье
Власти Иркутской области создадут в регионе пять центров амбулаторной помощи онкобольным в 2019 году, их разместят в больницах и поликлиниках.
Обновлено в 06:56