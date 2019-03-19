Футбол

CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФПRT на русском вчера в 17:00

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщает официальный сайт суда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

УЕФА проанализирует решение CAS по «ПСЖ» и рассмотрит поправки к FFP

РИА Новостивчера в 15:02

CAS поддержал «ПСЖ», Абрамович может продать «Челси», Зобнин выбыл на месяц

Чемпионатвчера в 17:00

УЕФА: «Подробно изучим решение CAS по „ПСЖ“ и рассмотрим внесение поправок в свои правила»

Sports.ruвчера в 17:29

«ПСЖ»: «Приветствуем решение CAS, клуб всегда соблюдал правила финансового фэйр-плей»

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Матч ТВвчера в 12:48

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Sportbox.RUвчера в 12:48

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» о нарушении ФФП

Eurosport.ruвчера в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика

ЦБ разработал кодекс добросовестного поведения на финансовом рынке

Банк России опубликовал проект кодекса добросовестного поведения на финансовом рынке.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов

Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Общество

Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени

Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Политика

Минтруд пообещал ввести новую потребительскую корзину с 2021 года

Законопроект о новой потребительской корзине будет разработан и внесен на рассмотрение Госдумы весной 2020 года, чтобы, согласно законодательству, изменения вступили в силу с 1 января 2021-го.
Обновлено в 07:12
Политика

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено в 02:53
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Политика

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Новой Зеландии арестовали бизнесмена за публикацию стрима с терактом

Суд в новозеландском Крайстчерче арестовал до 15 апреля бизнесмена Филиппа Невилла Арпса по обвинению в публикации и распространении видеозаписи с убийством людей в мечети.
Обновлено в 06:52
Политика

Оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Наука

Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти

Китайские ученые нашли способ, который поможет избежать преждевременной смерти.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В России выросло число жертв авиакатастроф

Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Гаджеты

MasterBox NR600: строгий ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 410 мм

Компания Cooler Master анонсировала компьютерный корпус MasterBox NR600, подходящий для формирования игровой системы со строгим обликом.
Обновлено в 06:46
Спорт

Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости

Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Транспорт

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Наука

Ученые придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света

Ученые из Соединенных Штатов Америки создали способ манипулирования физическими объектами при помощи света, основанный на специфических наномасштабных паттернах, которые создаются на поверхности объектов.
Обновлено в 03:16
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

Обновлено в 04:53
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Здоровье

В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек

С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

Центры амбулаторной помощи онкобольным откроют в Приангарье

Власти Иркутской области создадут в регионе пять центров амбулаторной помощи онкобольным в 2019 году, их разместят в больницах и поликлиниках.
Обновлено в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спортивный арбитражный суд
Международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту. Штаб-квартира суда находится в Лозанне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное