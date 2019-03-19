Футбол
CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФПRT на русском 17:00
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщает официальный сайт суда.
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Авто
В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»
Обновлено в 09:59
Политика
Появилось видео обращения Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
В своем обращении к гражданам Назарбаев напомнил об успехах, которых казахстанскому народу удалось достичь в развитии республики, а также подчеркнул, что для него стало большой честью его избрание на должность первого президента Казахстана.
Обновлено в 09:33
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Космос
«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Политика
Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»
Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено в 15:11
Политика
Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики
В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика
Президент Бразилии призвал США решить «венесуэльский вопрос»
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о необходимости "разрешить венесуэльский вопрос" с помощью США.
Обновлено вчера в 21:27
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Спорт
Болеем за Алину: в Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию на коньках начинается сегодня, 18 марта, в японском городе Сайтама.
Обновлено вчера в 00:44
Транспорт
Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами
Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:24
Политика
Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТО
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США Курта Волкера о выгодах России от расширения НАТО.
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила репетицию спектакля Максима Виторгана
Именно поэтому Ксения Собчак по-настоящему удивила своих фолловеров, рассказав им, что посетила репетицию спектакля, режиссером которого является Максим Виторган.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Переговоры о торговой сделке между США и КНР дошли до финала
По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в Белом доме, переговоры по заключению торговой сделки между США и Китаем близятся к завершению и уже определенно находятся на финальной стадии.
Обновлено в 16:02
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено в 15:14
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Лавров выступит на Конференции по разоружению в Женеве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве.
Обновлено в 17:33