Футбол

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом fair playЕвро-футбол.ру 12:46

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию "ПСЖ" по делу о финансовом fair play. В июне орган финансового контроля УЕФА прекратил расследование в отношении "ПСЖ", однако спустя девять дней представитель органа попросил пересмотреть это решение.
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CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Sportbox.RU12:48

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Матч ТВ12:48

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

РИА Новости11:56

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом фэйр-плей

Спорт-Экспресс12:30

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового фэйр-плей

Чемпионат12:03

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом fair play

Евро-футбол.ру12:46

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о ФФП. УЕФА возобновил дело с нарушениями

Sports.ru11:44
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