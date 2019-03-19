Футбол
CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом fair playЕвро-футбол.ру 12:46
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию "ПСЖ" по делу о финансовом fair play. В июне орган финансового контроля УЕФА прекратил расследование в отношении "ПСЖ", однако спустя девять дней представитель органа попросил пересмотреть это решение.
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Экономика
Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян
Росстат на неопределенный срок приостанавливает публикацию ежемесячных данных о доходах россиян.
Обновлено в 11:41
Политика
Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана
Обновлено в 10:32
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Футбол
Ари: Погребняк после своих высказываний не заслуживает внимания
Ари отказался как-либо комментировать слова Погребняка, заявив, что такой человек, как он, не заслуживает внимания.
Обновлено в 06:46
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Хоффенхайм» назвал имя следующего главного тренера
В сезоне 2014-2015 Шредер был главным тренером «Твенте».
Обновлено в 10:59
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Космос
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Политика
США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы
Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:55
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
Обновлено в 11:22
Авто
Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8
Пресс-служба британского ультралюксового бренда представила новую версию Bentley Continental GT и GT Convertible с бензиновым мотором V8, тем же самым, что живет под капотом кроссовера Bentayga.
Обновлено в 06:38
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Экономика
В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан
Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.
Обновлено 17 марта в 07:36
Авто
В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»
На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 09:59
Политика
Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.
Обновлено в 07:58
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Космос
Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Обновлено в 03:32
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16