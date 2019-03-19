Футбол
CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» о нарушении ФФПEurosport.ru 13:03
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «ПСЖ» на возобновление УЕФА дела о нарушении правил финансового фэйр-плей. 13 июня 2018 года УЕФА закрыл расследование в отношении парижан из-за отсутствия нарушений, но через девять дней вновь открыл его. Официально дело возобновили 3 октября.
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Политика
Александр Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
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В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
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В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
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Происшествия
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Следствием и судом установлено, что 25 августа 2017 года нетрезвый 25-летний молодой человек, находясь на территории Владимирской области, вызвал автомашину марки «Toyota», принадлежащую 45-летней женщине, которая занималась частным извозом.
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Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
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Наука
Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина
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Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
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Армия и оружие
Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии Ту-22М3 в Крыму
Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы Ту-22М3.
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Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
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Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
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WBA обязала Усика провести защиту титула с Лебедевым
Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести обязательную защиту пояса в поединке с бывшим обладателем титула россиянином Денисом Лебедевым.
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Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
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Общество
Суд отказался разблокировать клип рэпера Хаски
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила репетицию спектакля Максима Виторгана
Именно поэтому Ксения Собчак по-настоящему удивила своих фолловеров, рассказав им, что посетила репетицию спектакля, режиссером которого является Максим Виторган.
Обновлено вчера в 15:05
Наука
Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму
Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
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Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
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Здоровье
Институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ
Если у пациента зафиксировано подозрение на злокачественную опухоль, то за 14 дней.
Обновлено в 05:09
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Политика
Назарбаев объяснил выбор своего преемника
Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
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Политика
Переговоры о торговой сделке между США и КНР дошли до финала
По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в Белом доме, переговоры по заключению торговой сделки между США и Китаем близятся к завершению и уже определенно находятся на финальной стадии.
Обновлено в 16:02
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Петербурге ликвидируют крупный разлив нефтепродуктов в Кузьминка
Третьи сутки в Петербурге ликвидируют экологическую катастрофу — крупный разлив нефтепродуктов в реке Кузьминка.
Обновлено в 14:42