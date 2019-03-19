Футбол

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» о нарушении ФФПEurosport.ru 13:03

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «ПСЖ» на возобновление УЕФА дела о нарушении правил финансового фэйр-плей. 13 июня 2018 года УЕФА закрыл расследование в отношении парижан из-за отсутствия нарушений, но через девять дней вновь открыл его. Официально дело возобновили 3 октября.
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«ПСЖ»: приветствуем решение CAS, клуб всегда соблюдал финансовые правила

Чемпионат15:13

УЕФА проанализирует решение CAS по «ПСЖ» и рассмотрит поправки к FFP

РИА Новости15:02

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» о нарушении ФФП

Eurosport.ru13:03

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Матч ТВ12:48

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом фэйр-плей

Спорт-Экспресс12:30

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Sportbox.RU12:48

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о ФФП. УЕФА возобновил дело с нарушениями

Sports.ru11:44
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Политика

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Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
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Следствием и судом установлено, что 25 августа 2017 года нетрезвый 25-летний молодой человек, находясь на территории Владимирской области, вызвал автомашину марки «Toyota», принадлежащую 45-летней женщине, которая занималась частным извозом.
Обновлено в 08:12
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В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

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Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина

Лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек, сообщается на официальном сайте крупнейшей математической награды в мире.
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Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

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Корпорация Apple представила новый iMac

Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
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Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии Ту-22М3 в Крыму

Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы Ту-22М3.
Обновлено в 05:27
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Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
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В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом

Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
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WBA обязала Усика провести защиту титула с Лебедевым

Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести обязательную защиту пояса в поединке с бывшим обладателем титула россиянином Денисом Лебедевым.
Обновлено в 15:47
Футбол

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
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Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
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Суд отказался разблокировать клип рэпера Хаски

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посетила репетицию спектакля Максима Виторгана

Именно поэтому Ксения Собчак по-настоящему удивила своих фолловеров, рассказав им, что посетила репетицию спектакля, режиссером которого является Максим Виторган.
Обновлено вчера в 15:05
Наука

Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму

Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие

Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
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Политика

Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе

Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

В США под воду уходит стратегическая авиабаза

В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
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Институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ

Если у пациента зафиксировано подозрение на злокачественную опухоль, то за 14 дней.
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Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Политика

Назарбаев объяснил выбор своего преемника

Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
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Политика

Переговоры о торговой сделке между США и КНР дошли до финала

По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в Белом доме, переговоры по заключению торговой сделки между США и Китаем близятся к завершению и уже определенно находятся на финальной стадии.
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Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
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В Петербурге ликвидируют крупный разлив нефтепродуктов в Кузьминка

Третьи сутки в Петербурге ликвидируют экологическую катастрофу — крупный разлив нефтепродуктов в реке Кузьминка.
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