Футбол

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» о нарушении ФФПEurosport.ru вчера в 13:03

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «ПСЖ» на возобновление УЕФА дела о нарушении правил финансового фэйр-плей. 13 июня 2018 года УЕФА закрыл расследование в отношении парижан из-за отсутствия нарушений, но через девять дней вновь открыл его. Официально дело возобновили 3 октября.
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«ПСЖ»: «Приветствуем решение CAS, клуб всегда соблюдал правила финансового фэйр-плей»

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

CAS поддержал «ПСЖ», Абрамович может продать «Челси», Зобнин выбыл на месяц

Чемпионатвчера в 17:00

УЕФА: «Подробно изучим решение CAS по „ПСЖ“ и рассмотрим внесение поправок в свои правила»

Sports.ruвчера в 17:29

УЕФА проанализирует решение CAS по «ПСЖ» и рассмотрит поправки к FFP

РИА Новостивчера в 15:02

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Матч ТВвчера в 12:48

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Sportbox.RUвчера в 12:48

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» о нарушении ФФП

Eurosport.ruвчера в 13:03
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Экономика

В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан

Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.
Обновлено 17 марта в 07:36
Политика

Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Назарбаева 19 марта

Обновлено вчера в 10:22
Политика

Валентина Матвиенко посетила Перинатальный центр в Оренбурге

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко сегодня, 19 марта, побывала с визитом в Оренбургском областном Перинатальном центре.
Обновлено вчера в 06:38
Политика

Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения

Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол

Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт

В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Наука

Время научной дерзости: зачем ученые ищут Новую физику

Обновлено вчера в 06:29
Финансы

Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей

Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено вчера в 15:53
Общество

Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров

Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold показался на видео

Обновлено в 00:23
Единоборства

WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Авто

Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО

Обновлено вчера в 14:57
Космос

На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды

Обновлено в 01:23
Культура

«Ривердейл» почтит память Люка Перри

Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье

Амурчанкам заплатят больше за рождение детей

Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия

В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках

В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
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