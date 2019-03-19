Футбол
CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» о нарушении ФФПEurosport.ru вчера в 13:03
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «ПСЖ» на возобновление УЕФА дела о нарушении правил финансового фэйр-плей. 13 июня 2018 года УЕФА закрыл расследование в отношении парижан из-за отсутствия нарушений, но через девять дней вновь открыл его. Официально дело возобновили 3 октября.
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«ПСЖ»: «Приветствуем решение CAS, клуб всегда соблюдал правила финансового фэйр-плей»
Спорт-Экспрессвчера в 16:58
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