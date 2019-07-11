Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от ОлимпиадВедомости 06:14
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом говорится в соответствующем решении CAS.
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