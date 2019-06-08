Футбол

CAS отменил дисквалификацию скандально известного агента РайолыЧемпионат 11:16

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об от отмене дисквалификации известного агента Мино Райолы, который вместе с двоюродным братом был отстранён от футбола на три месяца, говорится в сообщении Daily Mail.
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CAS приостановил дисквалификацию Райолы

Спорт-Экспресс12:14

CAS удовлетворил апелляцию Райолы на трехмесячное отстранение от агентской деятельности

Sport24.ru12:04

Райола опротестовал дисквалификацию

Советский спортвчера в 17:37

Daily Mail: CAS отменил дисквалификацию Райолы

Sports.ru10:25

СМИ: CAS отменил дисквалификацию Райолы

Sportbox.RU04:22

СМИ: CAS отменил дисквалификацию Райолы

Матч ТВ04:22

CAS отменил дисквалификацию скандально известного агента Райолы

Чемпионат11:16
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
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Хабиб Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию в Лондоне

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе с американским бойцом и обладателем временного чемпионского пояса Дастином Порье проведут первую пресс-конференцию в преддверии турнира UFC 242, который пройдет в Абу-Даби 7 июня.
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Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
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Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
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Авто

Ford подогревает спрос на кроссовер Territory

Компания Ford презентовала новую модификацию бюджетного кроссовера Territory.
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26 человек отравились в Дзержинске на свадьбе

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В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
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Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
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Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
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Армия и оружие

В Сирии ликвидирован воевавший в Донбассе террорист из Украины

Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.
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День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
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Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса

По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
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Футбол

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
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В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Одесский "Черноморец" покидает украинскую Премьер-лигу.
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
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Армия и оружие

Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»

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[E3 2019] Stormland — VR-экшен от Insomniac Games обзавелся трейлером

Особое внимание будет приковано к приключенческому экшену Stormland от студии Insomniac Games, авторов недавнего Spider-Man.
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Поль Погба
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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