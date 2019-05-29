Футбол
CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубковРеальное время вчера в 12:44
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках. Казанский клуб точно не сыграет в еврокубковом сезоне 2020/2021, даже если завоюет это право, сообщает пресс-служба команды.
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Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено вчера в 08:24
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено 27 мая в 09:54
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана
Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли
Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон. Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 1:1.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Транспорт
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Политика
Экс-министр экономики Украины заявил о «катастрофе» в случае дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в случае дефолта украинцы «окончательно станут нищими», а страну ждёт катастрофа.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, чем чревато купание в фонтанах
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Модель plus-size Юлия Рыбакова обнажилась на съемках Анны Седоковой
Юлия Рыбакова – пожалуй, самая известная российская модель категории plus-size. На сегодня она еще и популярный блогер и начинающая певица.
Обновлено в 02:16
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Авто
Тюнеры из Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT
Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.
Обновлено вчера в 09:57
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа
Японская компания Hyundai продолжает испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 01:04
Шоу-бизнес
Фирменный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России
Шпагат российской балерины Анастасии Волочковой занесли в Книгу рекордов России. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 02:43
Космос
Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне дольше года
Ученый сообщил об опасности пребывания человека на Луне в течение периода свыше года.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
Обновлено в 02:20
Транспорт
«Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов
В проекте планируется задействовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания, уточнил Михальченко.
Обновлено вчера в 23:24