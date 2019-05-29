Футбол

CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубковРеальное время вчера в 12:44

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках. Казанский клуб точно не сыграет в еврокубковом сезоне 2020/2021, даже если завоюет это право, сообщает пресс-служба команды.
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CAS отклонил апелляцию «Рубина» на дисквалификацию в еврокубках

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Источник: CAS отклонил апелляцию «Рубина» по дисквалификации в еврокубках

Чемпионатвчера в 12:31

CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от еврокубков

Sport24.ruвчера в 12:28

CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от еврокубков

Советский спортвчера в 13:28

CAS отклонил апелляцию «Рубина» на отстранение от еврокубков

РИА Новостивчера в 12:15

CAS оставил в силе решение УЕФА отстранить «Рубин» от еврокубков

Sports.ruвчера в 12:39
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