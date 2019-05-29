CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубковРеальное время 12:44

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках. Казанский клуб точно не сыграет в еврокубковом сезоне 2020/2021, даже если завоюет это право, сообщает пресс-служба команды.

CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубков

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