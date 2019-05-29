CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубковРеальное время 12:44

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках. Казанский клуб точно не сыграет в еврокубковом сезоне 2020/2021, даже если завоюет это право, сообщает пресс-служба команды.

CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубков

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.

Политика Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Армия и оружие План по призыву в Петербурге выполнен на 60% Сегодня, 29 мая, на заседании в Смольном провели промежуточные итоги призыва граждан на военную службу.

Армия и оружие Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.

Здоровье В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.

Политика США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Происшествия Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.

Энергетика Газификация Калининградской области достигла 83,6% К 1 января 2019 года уровень газификации региона увеличен более чем в два раза по сравнению с 2002 годом - с 41% до 83,6% (в среднем по России - 68,6%).

Политика Саакашвили назвал цель возвращения на Украину Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили после возвращения на Украину рассказал, зачем приехал в страну.

Футбол Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».

Гаджеты Samsung представила быструю зарядку на 100 Вт Samsung вчера выпустила два новых контроллера питания SE8A и MM101, поддерживающие быструю зарядку рекордной мощностью 100 Вт (сила тока 5 А при напряжении 20 В). Новинки выполнены по стандарту USB-PD 3.0.

Авто Представлен обновленный кроссовер BMW X1 Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Кино Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма» В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика Зеленский созывает Совбез Украины Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"