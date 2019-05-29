Футбол
CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубковРеальное время 12:44
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках. Казанский клуб точно не сыграет в еврокубковом сезоне 2020/2021, даже если завоюет это право, сообщает пресс-служба команды.
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено в 10:51
Политика
Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:43
Кино
Вышел первый трейлер экранизации романа «Щегол» Донны Тартт
Обновлено в 12:23
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
План по призыву в Петербурге выполнен на 60%
Сегодня, 29 мая, на заседании в Смольном провели промежуточные итоги призыва граждан на военную службу.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".
Обновлено в 15:24
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной
Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
Обновлено в 10:24
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Энергетика
Газификация Калининградской области достигла 83,6%
К 1 января 2019 года уровень газификации региона увеличен более чем в два раза по сравнению с 2002 годом - с 41% до 83,6% (в среднем по России - 68,6%).
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Xiaomi выпустила первый сверхбюджетный смартфон Redmi с NFC
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Саакашвили назвал цель возвращения на Украину
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили после возвращения на Украину рассказал, зачем приехал в страну.
Обновлено в 11:39
Футбол
Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Samsung представила быструю зарядку на 100 Вт
Samsung вчера выпустила два новых контроллера питания SE8A и MM101, поддерживающие быструю зарядку рекордной мощностью 100 Вт (сила тока 5 А при напряжении 20 В). Новинки выполнены по стандарту USB-PD 3.0.
Обновлено в 06:23
Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Кино
«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
Обновлено в 03:25
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Кино
Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»
В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
Обновлено в 11:00
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса
Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19