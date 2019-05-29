Футбол

CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубковРеальное время 12:44

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках. Казанский клуб точно не сыграет в еврокубковом сезоне 2020/2021, даже если завоюет это право, сообщает пресс-служба команды.
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CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от еврокубков

Советский спорт13:28

CAS оставил в силе дисквалификацию «Рубина» в еврокубках

Матч ТВ12:33

CAS оставил в силе решение УЕФА отстранить «Рубин» от еврокубков

Sports.ru12:39

CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от еврокубков

Sport24.ru12:28

CAS отклонил апелляцию «Рубина» на дисквалификацию в еврокубках

Спорт-Экспресс12:28

CAS отклонил апелляцию «Рубина» на отстранение от еврокубков

РИА Новости12:15

Источник: CAS отклонил апелляцию «Рубина» по дисквалификации в еврокубках

Чемпионат12:31
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Происшествия

Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
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Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
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Сегодня, 29 мая, на заседании в Смольном провели промежуточные итоги призыва граждан на военную службу.
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В Санкт-Петербурге закрылся суши-бар с непристойным названием

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Армия и оружие

Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".
Обновлено в 15:24
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
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В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной

Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
Обновлено в 10:24
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Энергетика

Газификация Калининградской области достигла 83,6%

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Xiaomi выпустила первый сверхбюджетный смартфон Redmi с NFC

Обновлено вчера в 08:58
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Саакашвили назвал цель возвращения на Украину

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили после возвращения на Украину рассказал, зачем приехал в страну.
Обновлено в 11:39
Футбол

Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
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Показали фото обновленного Renault Duster для России

Обновлено в 10:08
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Samsung представила быструю зарядку на 100 Вт

Samsung вчера выпустила два новых контроллера питания SE8A и MM101, поддерживающие быструю зарядку рекордной мощностью 100 Вт (сила тока 5 А при напряжении 20 В). Новинки выполнены по стандарту USB-PD 3.0.
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Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

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Представлен обновленный кроссовер BMW X1

Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
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«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

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В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
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Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»

В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
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Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
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Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
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Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
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Мэрия считает незаконным митинг «Собрание разгневанных пермяков»

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Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
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