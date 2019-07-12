Футбол

CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубковЧемпионат 13:42

В конце марта 2018 года УЕФА отстранил «Скендербеу» от еврокубков на 10 лет и обязал выплатить штраф в размере € 1 млн. В мае прошлого года албанский клуб подал апеляцию на решение УЕФА. Слушания по делу состоялись в середине минувшего апреля.
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CAS отклонил апелляцию «Скендербеу» на десятилетнюю дисквалификацию в еврокубках

Sport24.ru14:25

УЕФА одобрил решение CAS по отклонению апелляции «Скендербеу»

Матч ТВ16:09

УЕФА приветствовал решение CAS отклонить апелляцию албанского «Скендербеу»

РИА Новости14:53

УЕФА одобрил решение CAS по отклонению апелляции «Скендербеу»

Sportbox.RU16:09

CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков

Чемпионат13:42

CAS оставил в силе десятилетнее отстранение «Скендербеу»

Спорт-Экспресс12:41

CAS отклонил апелляцию ФК «Скендербеу» на десятилетнее отстранение от еврокубков

ТАСС08:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
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Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»

Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
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Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
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Скендербеу
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Албанский футбольный клуб из города Корча. Основан 15 апреля 1909 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Скендербеу» общей вместимостью 12 343 зрителей. Клуб назван в честь национального героя Албании Скандербега. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Албании по футболу.
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