Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от ОлимпиадВедомости 06:14
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом говорится в соответствующем решении CAS.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Политика
Главу счётной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания на сегодняшней сессии почти единогласно проголосовали за досрочное прекращение трудовой деятельности председателя счётной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева свозили детей в зоопарк в Юрмале
Максим Галкин и Алла Пугачева, улетевшие на лето в Юрмалу, свозили детей в зоопарк.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Пещеру «Таврида» откроют для туристов
Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Ирина Пегова устроила себе активный отдых во Франции
Проведя несколько недель в деревне, артистка отправилась на настоящий отдых во Францию.
Обновлено в 08:12
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Общество
На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер
Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Общество
Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам
В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.
Обновлено в 05:02
Общество
Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет
Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Наука
В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов
Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37