Армия и оружие
В ЦАР рассказали о российской военной базе
В ЦАР рассказали о российской военной базеLenta.ru03:57
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) может появиться российская военная база. Об этом в интервью РИА Новости заявила министр обороны страны Мари Ноэль Кояра.
Lenta.ru03:57
Оценить
43 человека отреагировали
с чего всё началось
В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра. В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.РИА Новости01:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия
В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:47
Экономика
В России вырос размер возрастной надбавки к пенсии
С этого года надбавка к пенсии, которую выплачивают после 80 лет, составит 5 334 рубля, сообщает "РГ" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Обновлено в 03:33
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Антироссийские санкции вызвали проблемы с поставками композитных материалов из США и Японии для создания самолета МС-21, из-за этого его выпуск может отложиться на несколько лет, сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:34
Политика
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.
Обновлено в 03:26
Политика
Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
Вопрос об объединении России и Белоруссии в настоящее время на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру".
Обновлено в 05:18
Общество
Российским детям запретят приносить в школу еду из дома
К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.
Обновлено в 03:25
Музыка
Шнуров пристыдил Милонова за «отрыжку пивника»
Обновлено в 05:34
Общество
За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих уголовную ответственность за торговлю фальсифицированными лекарствами и биологически активными добавками через интернет, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:28
Происшествия
Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой
Конфликт разгорелся из-за того, что молодые люди сказали мужчине, что у него женская сумка, и стали подшучивать над его ориентацией.
Обновлено в 06:19
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности обсудить отказ от иска к «Газпрому»
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено в 06:05
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Рогозин рассказал о просьбе NASA создать «Союз» для полетов на Луну
Обновлено в 04:38
Общество
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Права призывников на отсрочку от армии будут расширены
Законопроект об отсрочках от призыва в армию рассмотрит Государственная Дума дума РФ 10 января в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В США объяснили «молчание» России про С-500
The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
РПЛ выдвинула кандидатуру Дюкова на пост президента РФС
Российская премьер-лига провела заседание, на котором приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Российского футбольного союза Александра Дюкова.
Обновлено в 06:11
Политика
В России ответили на заявление украинского генерала об Азовском море
Украинские военные корабли должны вновь попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции, заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Космос
В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп
"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32
Космос
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Москве в шахте лифта нашли скелет
Обновлено в 04:20
Политика
Додон пожаловался Медведеву на российские санкции против Украины
Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров с Украины.
Обновлено в 05:09