с чего всё началось

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Происшествия Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.

Происшествия Экс-главу правительства Астраханской области арестовали Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Происшествия Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.

Политика МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.

Космос Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.

Культура В Туле проходит фестиваль «Кремли России» Клубы военно-исторической реконструкции из 10-ти российских городов собрались 27 июля 2019 года в Тульском Кремле, чтобы показать представление – историческую реконструкцию боя XVII века, а также продемонстрировать военное вооружение и костюмы русских стрельцов и иностранных наемников.

Происшествия Альпинисту стало плохо при восхождении на Эльбрус Отмечается, что альпинист совершал горное восхождение в составе зарегистрированной группы, состоящей из двух человек.

Общество Володин призвал принять закон о благоустройстве дворов Свой комментарий Володин сделал в ходе визита в жилой комплекс «Фаворит» в Пензе, отметив высокое качество благоустройства двора.

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Политика Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

Армия и оружие Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества.

Шоу-бизнес Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.

Музыка Вечер памяти солиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя пройдет в Твери 27 июля Хою исполнилось бы 55 лет Вечер памяти солиста популярной группы "Сектор газа" Юрия Хоя (Клинских) пройдет в клубе BIG BEN в Твери.

Автоспорт Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.

Армия и оружие Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.

Финансы Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Экономика «Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.

Политика Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Происшествия Трое детей найдены мертвыми в Дагестане Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.

Религия В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.

Экономика НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.