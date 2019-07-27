с чего всё началось

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Кино Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости» В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.

Общество Жару в Москве сменят аномальные холода Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.

Политика Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".

Религия В Киеве начался крестный ход Московского патриархата Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.

Общество В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.

Происшествия В Подмосковье самолет упал в карьер Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

Армия и оружие Командующий ядерными силами США обвинен в домогательствах Командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Футбол Фигу: «„Барселона“ платила мне меньше, чем я заслуживал» Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу рассказал о своем скандальном переходе из каталонского клуба в мадридский в 2000 году.

Космос Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.

Происшествия В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.

Происшествия В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.

Происшествия Очереди образовались на входе в Шереметьево Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.

Происшествия Петербургский суд отправил под домашний арест замдиректора ФГКУ «СЗД» В субботу, 27 июля, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под домашний арест заместителя директора по стратегическому развитию ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Алексея Бирюкова.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачёвой Час назад Максим поделился снимком, на котором они с Аллой Борисовной отдыхают на кроватке на улице.

Музыка Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.

Политика Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией 72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.

Политика Трамп пригрозил Франции пошлинами на вино из-за «глупости Макрона» Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о 3-процентном налоге на доходы технологических гигантов, который, в частности, распространяется на американские Facebook и Amazon.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Политика Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.