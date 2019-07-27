с чего всё началось

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Происшествия В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.

Происшествия Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция По последним данным, участники акции прорвали полицейское оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы.

Музыка Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.

Общество Российские богачи рассказали о сложной судьбе Глава компании «РосСтройИнвест» Федор Туркин и одна из руководительниц компании «Максидом» Мария Евневич рассказали, что время от времени сталкиваются с негативным отношением, в том числе со стороны журналистов, нередко представляющих бизнесменов не в лучшем свете.

Происшествия Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Политика Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.

Политика Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Армия и оружие В ЛНР обвинили ВСУ в размещении огневых позиций в жилых домах Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении вооружения в жилых домах у линии соприкосновения в Донбассе.

Космос Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.

Здоровье Названо главное условие для быстрого и безопасного похудения Главной проблемой учёные назвали неосведомлённость худеющих о том, сколько калорий содержится в продуктах, которые они едят.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.

Религия В Киеве начался крестный ход Московского патриархата Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Происшествия Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.

Происшествия Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.

Экономика Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Общество В США правозащитники оспорили «маленький» штраф для Facebook в $5 млрд Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" (EPIC) обратилась в суд с требованием пересмотреть в сторону увеличения сумму штрафа для Facebook в размере $5 миллиардов.

Армия и оружие Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных Как сообщили в Минобороны, ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.