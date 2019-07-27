Политика
ЦАР отозвала признание независимости КосоваРоссийская газета 06:15
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
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с чего всё началось
«Сообщаю... что Центральноафриканская Республика стала четырнадцатой страной, которая уточнила свою позицию, что не признаёт независимость Косова», — сказал он в эфире РТС.RT на русском04:02
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