Происшествия
Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 250 часам обязательных работ
Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 250 часам обязательных работРИА Новости11:03
Мировой суд Москвы приговорил бывшую жену народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к 250 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
РИА Новости11:03
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Экс-супругу Джигарханяна приговорили к обязательным работам за скрытую камеру
Национальная служба новостей11:51
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В Северодвинске учительница избивала школьников скакалкой
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Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют
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Происшествия
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Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49
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Происшествия
Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф
Обновлено в 11:49
Происшествия
Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»
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На Мадагаскаре умер мужчина, отмечавший излечение от рака
Трагедия произошла на Мадагаскаре. 38-летний британец Джон Пол Макаллистер приехал на остров отметить собственное исцеление от рака.
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Происшествия
Трое погибших при взрыве на заводе в Гатчине трудились нелегально
«Городской прокуратурой установлено, что трое погибших при взрыве иностранных гражданина незаконно находились на территории Российской Федерации и осуществляли трудовую деятельность в организации в отсутствие патентов», — указано в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Краснодаре
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Происшествия
В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение
В Уфе полиция задержала 63-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего знакомого.
Обновлено в 10:45
Происшествия
«Василеостровскую» закрыли в вечерний час пик
Станцию метро "Василеостровская" закрыли на проверку из-за найденного там бесхозного предмета вечером 20 ноября.
Обновлено в 11:33