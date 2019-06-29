Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательствеИнтерфакс 03:56

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
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Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
ТАССвчера в 15:51

Подробнее о событии

Адвокат сообщил о задержании бывшей жены Цеповяза из банды Цапков

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Опубликовано видео задержания экс-жены главаря банды Цапков на Кубани

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Блокнот Ростов-на-Донувчера в 15:20

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Российская газетавчера в 14:41

Лайф публикует видео задержания бывшей жены Цеповяза

Life.ru03:22
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