Происшествия

Бывших топ-менеджеров банка «Югра» посадили под домашний арестМосковский Комсомолец 05:46

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для двух бывший топ-менеджеров банка «Югра», сообщили в суде. Речь идет о бывшем президенте банка Алексее Нефедове и экс-председателе правления банка Дмитрии Шиляеве.
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Басманный суд Москвы назначил домашний арест двум топ-менеджерам банка «Югра» Алексею Нефёдову и Дмитрию Шиляеву

Эхо Москвы02:33

Источник: суд отправил под домашний арест бывших топ-менеджеров банка «Югра»

ТАССвчера в 17:10

Суд отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров «Югры»

Ведомостивчера в 17:54

Суд отправил двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» под домашний арест

РБКвчера в 17:39

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

РИА Новостивчера в 17:21

ТАСС: суд арестовал бывших топ-менеджеров банка «Югра»

Коммерсантъвчера в 17:20

Бывшие предправления и президент банка «Югра» заключены под домашний арест

Интерфаксвчера в 21:57
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
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Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
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СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

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В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
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В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
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Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
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С начала года на Кубани родилось более 15 тысяч детей

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Политика

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Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия

ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР

Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Наука

Время суток влияет на эффективность занятий спортом

Обновлено 20 апреля в 23:29
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Недвижимость

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов

После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

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Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили

Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск

Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Политика

Депутат Госдумы назвал Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными

Самый молодой член нижней палаты парламента, депутат Государственной думы Василий Власов сказал, что Comedy Club и «Наша Russia» — отвратительные программы.
Обновлено в 08:51
Политика

В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
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Путин на два дня приедет в Санкт-Петербург

Обновлено в 09:53
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Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика

ЦИК Украины обработал больше 99% голосов

99,27% протоколов голосования обработаны, сообщает 22 апреля официальный сайт ЦИК Украины.
Обновлено в 09:29
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