Происшествия

Бывших топ-менеджеров банка «Югра» посадили под домашний арестМосковский Комсомолец 05:46

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для двух бывший топ-менеджеров банка «Югра», сообщили в суде. Речь идет о бывшем президенте банка Алексее Нефедове и экс-председателе правления банка Дмитрии Шиляеве.
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Басманный суд Москвы назначил домашний арест двум топ-менеджерам банка «Югра» Алексею Нефёдову и Дмитрию Шиляеву

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