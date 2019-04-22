Происшествия
Бывших топ-менеджеров банка «Югра» посадили под домашний арестМосковский Комсомолец 05:46
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для двух бывший топ-менеджеров банка «Югра», сообщили в суде. Речь идет о бывшем президенте банка Алексее Нефедове и экс-председателе правления банка Дмитрии Шиляеве.
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Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
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В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
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Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
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Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:10
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
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Энергетика
Нефть «подтвердила намерение» роста к $80
Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
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Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой
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Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
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Игры
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Информация о дате релиза амбициозной игры Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED попала в Сеть.
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Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
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Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ
Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
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Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
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Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Космос
«Роскосмос» опубликовал в Сети «музыку» пульсаров
Обновлено в 03:15
Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционах
Совет Федерации одобрил закон о введении квот на добычу крабов в инвестиционных целях.
Обновлено в 08:45
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 20,22 копейки - до 71,721 рубля, курс доллара снизился на 17,42 копейки - до 63,786 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:11
Политика
В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Политика
В Госдуме задумались о признании президентских выборов на Украине
Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 08:10
Кино
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
На показе даже маститые киноманы не сразу узнали в героине одну из главных актрис России.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Samsung отложила выход Galaxy Fold из-за проблем с экраном
Компания Samsung отложила сроки выхода гибкого смартфона Galaxy Fold на рынок.
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Общество
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
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Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
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Здоровье
Американские диетологи назвали пять мифов о ЗОЖ
Американский доктора Дэвид Кац и Марк Биттман с треском разгромили большинство популярных мифов и заблуждений, которыми полнятся социальные сети, о правильном питании, ЗОЖе и диетах.
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