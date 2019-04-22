Происшествия
Суд отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров «Югры»Ведомости вчера в 17:54
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева, сообщили «РИА Новости» в суде. Следственный комитет России 19 апреля сообщил о возбуждении дела по статье о растрате средств «Югры».
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Происшествия
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Назван самый полезный фрукт для печени
Обновлено 20 апреля в 04:03
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Политика
Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу
В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Общество
Синоптики Кузбасса дали прогноз на май
Жителей региона в мае ждет среднемесячная температура в пределах +8, +13 градусов.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
ECS SF110-A320: неттоп с процессором AMD Ryzen
Обновлено в 04:36
Общество
Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы
Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим
Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
Обновлено в 05:33
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика
РФ и Япония разработают схемы совместной деятельности на южных Курилах
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент страны в четверг может приступить к рассмотрению закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:13
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Экономика
У неактивных клиентов Бинбанка списали по 5 тысяч рублей со счетов
Клиенты МДМ-Банка и Бинбанка, которые в течение года не пользовались своими счетами, узнали о списании с них по 5 000 рублей (но не больше остатка по счету).
Обновлено в 04:39
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:20
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено вчера в 05:40
Спорт
Загитова восхитила зрителей выступлением с собакой
Выступление состоялось на прошедших выходных в Краснодаре. Во время шоу Загитова вывела на лед свою собаку Масару.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46