Происшествия
Бывших топ-менеджеров банка «Югра» посадили под домашний арестМосковский Комсомолец 05:46
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для двух бывший топ-менеджеров банка «Югра», сообщили в суде. Речь идет о бывшем президенте банка Алексее Нефедове и экс-председателе правления банка Дмитрии Шиляеве.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Американский самолёт-разведчик заметили недалеко от Крыма
Самолёт американских ВВС заметили у российских границ.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину
Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Авто
«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»
Обновлено в 10:30
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Политика
Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина
Обновлено в 12:01
Экономика
Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП
Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками
В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Гузеева показала ночное фото дочки
Лариса Гузеева удивила публику неожиданным поступком. Известная актриса и телеведущая опубликовала фото красавицы-дочки.
Обновлено в 08:45
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Общество
Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза яблок из Белоруссии
Россельхознадзор при досмотре автомобиля на фитосанитарном контрольном посту в Псковской области обнаружил новую схему незаконного ввоза яблок из Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:07
Недвижимость
Продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизились почти на 5%
Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 4,9% по сравнению с показателем февраля - до 5,21 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Обновлено в 10:06
Экономика
Банк «Открытие» списал по 5 тысяч у неактивных клиентов «Бинбанка»
Банк «Открытие» списал по 5 тысяч рублей со «спящих» счетов клиентов санируемого им «Бинбанка» (до марта 2018 года принадлежал Михаилу Шишханову и Михаилу Гуцериеву, потом перешел под контроль ЦБ).
Обновлено в 11:38
Футбол
Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 04:09
Футбол
Врач «Зенита» посетит Кокорина в СИЗО
Обновлено в 08:14
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Авто
Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Realme показал новый смартфон версии Realme C2
Обновлено в 09:27
Экономика
Прибыль «Мостотреста» рухнула на 43%. Акции подешевели
Компания «Мостотрест» сообщила о падении чистой прибыли по МСФО в 2018 году на 43%, до ₽1,7 млрд. В 2017 году она составила ₽3 млрд.
Обновлено в 11:56