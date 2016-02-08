Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыезднымиВести.Ru 08:14
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
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с чего всё началось
В Государственную Думу внесены поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которыми предлагается установить возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности России.Государственная Дума РФ06:57
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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