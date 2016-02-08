Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыезднымиВести.Ru 08:14

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
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с чего всё началось
В Государственную Думу внесены поправки
 в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которыми предлагается установить возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности России.
Государственная Дума РФ06:57

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Бывшим сотрудникам ФСБ ограничат выезд за границу

URA.Ru06:39

Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу и после увольнения со службы

Эхо Москвы10:00

Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу

Государственная Дума РФ06:57

Депутаты предложили сделать бывших сотрудников ФСБ невыездными на пять лет

Интерфакс07:33

Депутаты предлагают временно ограничить выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Коммерсантъ07:15

Сотрудников ФСБ предложили оставлять невыездными после увольнения

РБК08:33

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

REGNUM05:42
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
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По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
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Обновлено в 09:35
Политика

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План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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Происшествия

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Путин считает реализуемыми договорённости Медведева с Медведчуком

Президент России Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договорённости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
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Полузащитник Ерохин продлил контракт с ФК «Зенит»

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Наука

Как стать моделью

В биомедицине и науках о поведении эксперименты с моделями востребованы на каждом шагу.
Обновлено в 04:51
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

Лукашенко предложил Путину уладить все вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе России Владимиру Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:04
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Наука

Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные

Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров

Евгений Макаров, отбывавший срок в ярославской колонии №1 и получивший известность благодаря "Новой газете". опубликовавшей видео с пытками, которые применяли в отношении его сотрудники колонии, арестован.
Обновлено в 10:04
Путешествия

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Армия и оружие

В России упростили международные перевозки военной техники

Законом предусматривается исключение требования о наличии документа, удостоверяющего допуск российского перевозчика к выполнению международных автомобильных перевозок при осуществлении перевозок вооружения, военной техники и военного имущества транспортными средствами Вооруженных сил Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности.
Обновлено в 10:04
Общество

Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными

Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
Обновлено в 08:04
Политика

Палата представителей США проголосует по вопросу импичмента Трампа

Палата представителей Соединенных Штатов проведет голосование по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 15:17
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Иосифа Пригожина во Франции на два месяца лишили водительских прав

Обновлено в 02:04
Финансы

Общий долг Китая превысил 300% ВВП

В результате общая задолженность превысила $40 трлн, что составляет около 15% от общемирового долга.
Обновлено в 07:34
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Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов.
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
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Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Столтенберг оценил роль Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 20:28
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СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
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Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
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Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице

Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
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