Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыезднымиВести.Ru 08:14

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
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с чего всё началось
В Государственную Думу внесены поправки
 в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которыми предлагается установить возможность временно ограничивать права на выезд из страны бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности России.
Государственная Дума РФ06:57

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Сотрудников ФСБ предложили оставлять невыездными после увольнения

РБК13:35

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Эхо Москвы11:31

В ГД внесли законопроект о временном ограничении на выезд за рубеж для экс-сотрудников ФСБ

ТАСС05:48

Депутаты предлагают временно ограничить выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Коммерсантъ07:15

Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу

Государственная Дума РФ06:57

Депутаты предложили сделать бывших сотрудников ФСБ невыездными на пять лет

Интерфакс07:33

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

REGNUM05:42
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
Политика

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Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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Происшествия

После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
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Политика

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
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Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой

Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Пеннивайз во всей красе: вышел финальный трейлер «Оно 2»

Напомним, помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).
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Общество

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В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
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Армия и оружие

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Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
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Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
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В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча.
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Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q

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Президент «Реала» хочет, чтобы Зидан использовал Бэйла вместо Погба

Как сообщает The Independent, президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы наставник мадридцев Зинедин Зидан чаще использовал вингера Гарета Бейла.
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