Политика

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФРИА Новости вчера в 20:10

На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота. За более чем двухвековой период завод построил свыше 500 и отремонтировал более пяти тысяч кораблей и судов.
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Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Газета.Ruвчера в 21:05

Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

Комсомольская правдавчера в 23:09

Севастопольский морской завод станет главной базой для ремонта кораблей РФ

Life.ruвчера в 23:03

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

РБК01:08

Принадлежавший Порошенко завод в Крыму может стать базой ремонта судов ЧФ

RT на русскомвчера в 20:54

Бывший завод Порошенко решили сделать базой ремонта кораблей Черноморского флота

Взгляд.рувчера в 20:29

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

РИА Новостивчера в 20:10
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Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Политика

СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика

Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика

Мэр Якутска сэкономила городу 48 миллионов рублей

Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева информагентству ТАСС, городской бюджет сумел сэкономить 48 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию

Президент США Дональд Трамп собрал за три месяца $30 млн на финансирование своей избирательной кампании, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Вспышка лжеминирований зафиксирована в Томской области

Уточняется, что в понедельник, 15 апреля, правоохранители Томской области фиксируют очередную вспышку кибертерроризма.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика

Как изменились доходы сенаторов Оренбуржья

В 2017 году сенатор заработал 4,6 млн рублей, а доход его супруги составлял 2,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Здоровье

На развитие детского здравоохранения на Камчатке в 2019 году направят 205 млн рублей

"На реализацию регионального проекта по развитию детского здравоохранения в 2019 году будет направлено 205 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 26,47 млн рублей, средств краевого бюджета - 54,64 млн рублей, средств государственных внебюджетных фондов - 123,93 млн рублей", - сказала Волкова.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки

Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
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