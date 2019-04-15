Политика
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФРИА Новости вчера в 20:10
На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота. За более чем двухвековой период завод построил свыше 500 и отремонтировал более пяти тысяч кораблей и судов.
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Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Комсомольская правдавчера в 23:09
Бывший завод Порошенко решили сделать базой ремонта кораблей Черноморского флота
Взгляд.рувчера в 20:29
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СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
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Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
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Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
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Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
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В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
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Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
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Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Вспышка лжеминирований зафиксирована в Томской области
Уточняется, что в понедельник, 15 апреля, правоохранители Томской области фиксируют очередную вспышку кибертерроризма.
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Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
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Как изменились доходы сенаторов Оренбуржья
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Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
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На развитие детского здравоохранения на Камчатке в 2019 году направят 205 млн рублей
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Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
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Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
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Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
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Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
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