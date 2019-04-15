Армия и оружие
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФРИА Новости 20:10
Ремонт у достроечных набережных позволяет ставить корабли и суда длиной до 300 метров и дедвейтом до 150 тысяч тонн. "Севастопольский морской завод" был основан в 1783 году как Лазаревское адмиралтейство. В 1990-е годы предприятие было приватизировано и оказалось в собственности Петра Порошенко.
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Бывший завод Порошенко в Крыму может начать ремонтировать корабли Черноморского флота
Петербургский дневник22:36
Севастопольский морской завод станет базой ремонта кораблей Черноморского флота
Экономика сегодня22:24
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