Армия и оружие

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФРИА Новости 20:10

Ремонт у достроечных набережных позволяет ставить корабли и суда длиной до 300 метров и дедвейтом до 150 тысяч тонн. "Севастопольский морской завод" был основан в 1783 году как Лазаревское адмиралтейство. В 1990-е годы предприятие было приватизировано и оказалось в собственности Петра Порошенко.
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Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

РИА Новости20:10

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Газета.Ru21:05

Принадлежавший Порошенко завод в Крыму может стать базой ремонта судов ЧФ

RT на русском20:54

Бывший завод Порошенко решили сделать базой ремонта кораблей Черноморского флота

Взгляд.ру20:29

«Севморзавод», принадлежавший Порошенко, требует глубокой модернизации перед использованием флотом РФ

Царьград21:55

Бывший завод Порошенко в Крыму может начать ремонтировать корабли Черноморского флота

Петербургский дневник22:36

Севастопольский морской завод станет базой ремонта кораблей Черноморского флота

Экономика сегодня22:24
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Здоровье

Объединять больницы на Колыме будут по приказу министра здравоохранения России

"Весьма" располагает приказом министра здравоохранения России Вероники Скворцой, который, как оказалось, является причиной решения об объединении и укрупнении медучреждений.
Обновлено в 02:45
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
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Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Общество

Зима возвращается? На неделе в Екатеринбурге похолодает до минус 8

Теплая весенняя погода в Екатеринбурге оказалась недолгой. Эта рабочая неделя будет заметно холоднее предыдущей, особенно ночью.
Обновлено в 22:21
Технологии

Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Обновлено в 09:22
Общество

Гороскоп на 15 апреля: Тельцы в сомнениях, а Водолеям нужно нажать на паузу

Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и, в то же время, – восхищения происходящим.
Обновлено в 11:38
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Происшествия

В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля

Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала»

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Обновлено в 21:51
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Политика

Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия» рассказал, как появилась фраза «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 11:27
Происшествия

Отряд спасателей МЧС прибыл в район самого большого пожара на Колыме

Обновлено в 22:34
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Здоровье

Врачи рассказали о последствиях частого приема обезболивающих

Эксперты рассказали, с какими последствиями можно столкнуться при частом приеме обезболивающих препаратов.
Обновлено в 18:37
Общество

В Чикаго из-за метели отменили более 1 тыс. авиарейсов

Более 1 тыс. авиарейсов отменены в двух аэропортах города Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс.
Обновлено в 19:28
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Армия и оружие

Генерал НАТО призвал больше общаться с Россией и понимать ее

Скапаротти призвал больше общаться с Россией.
Обновлено в 20:20
Происшествия

В Подмосковье конфликт из-за гнилой картошки обернулся стрельбой

Конфликт из-за некачественного товара произошел в Ленинском районе Московской области и завершился стрельбой из огнестрельного оружия.
Обновлено в 22:07
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено в 20:47
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика

Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Общество

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Авто

Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen представит на международном автосалоне в Шанхае новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара

Предполагается, что мужчина случайно споткнулся и упал, а казуар нанес ему смертельный удар своими когтями, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Gainesville Sun.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Культура

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дёма

Обновлено в 12:02
Космос

Эксперты: Лето 2019 года будет самым жарким

Стало известно, что лето 2018 года было самым теплым после 1880 года.
Обновлено в 09:38
Общество

Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники

В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Политика

Билборды с Порошенко снимут на Украине

На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
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