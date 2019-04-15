Армия и оружие
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФРИА Новости вчера в 20:10
Ремонт у достроечных набережных позволяет ставить корабли и суда длиной до 300 метров и дедвейтом до 150 тысяч тонн. "Севастопольский морской завод" был основан в 1783 году как Лазаревское адмиралтейство. В 1990-е годы предприятие было приватизировано и оказалось в собственности Петра Порошенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Комсомольская правдавчера в 23:09
Бывший завод Порошенко решили сделать базой ремонта кораблей Черноморского флота
Взгляд.рувчера в 20:29
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»
Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с нынешним украинским лидером Петром Порошенко, которые должны были пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
«Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 год
Обновлено 13 апреля в 12:02
Политика
Переходный Военный совет освободил от должности посла Судана в США
Переходный военный совет Судана освободил от должности суданского посла Мухаммада Ата Аббаса в США и посла в Швейцарии Мустафу Османа Исмаила, заявил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим в телевизионном обращении.
Обновлено вчера в 16:09
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети
Обновлено 13 апреля в 07:48
Происшествия
Три человека погибли после столкновения самолета и вертолета в Непале
Три человека погибли, еще четверо получили ранения в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари после того, как легкомоторный самолет врезался вертолет.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»
Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
Обновлено вчера в 21:44
Музыка
«Алла Пугачева собственными руками соорудила себе пьедестал»
Обновлено 13 апреля в 17:01
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено вчера в 15:07
Хоккей
Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»
Обновлено вчера в 23:11
Политика
В Японии назвали сухой закон одной из причин распада СССР
Введение сухого закона в 1985 году стало одним из факторов, которые привели к распаду Советского Союза, считает японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Ранее «Мойка78» писала о том, что Киркоров сводил детей на оперу «Золотой петушок» в Мариинском театре.
Обновлено вчера в 22:42
Технологии
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск
Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39