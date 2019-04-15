Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФRuNews24.ru 02:42

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода». Он будет заниматься их ремонтом, передает РИА Новости. Завод располагается на площади 53 га.
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Скандальный экс-завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

Газета.Ru05:01

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Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

Комсомольская правдавчера в 23:09

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Вести.Севастополь03:02

Названы главные проблемы в модернизации ключевого для Черноморского флота завода

Взгляд.ру04:22

Принадлежавший Порошенко завод может стать базой ремонта судов ЧФ

RT на русскомвчера в 20:54
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Напомним, на прошлой неделе солдат-срочник из Уфы погиб во время учений в Приморском крае.
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Армия и оружие

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Обновлено в 06:42
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Происшествия

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«Жди меня» по-вестеросски: что показали в 1 серии 8 сезона «Игры престолов»

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Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы

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Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
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В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
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«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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