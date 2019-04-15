Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФRuNews24.ru 02:42
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода». Он будет заниматься их ремонтом, передает РИА Новости. Завод располагается на площади 53 га.
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Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Культура
Акция «Библионочь-2019» охватит более 230 площадок
Обновлено в 10:56
Происшествия
Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны
Обновлено в 09:26
Происшествия
В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды
Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Политика
Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика
Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»
Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Авто
Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Общество
Более 180 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России
Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 181 мотоцикла Harley-Davidson (тип XG1), реализованных с января 2015 года по настоящее время.
Обновлено в 07:39
Политика
Валентина Матвиенко заверила, что Россия никогда не уйдет из Арктики
Россия никогда не уйдет из Арктики, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400 не будет интегрирована в системы вооружения НАТО.
Обновлено в 12:02
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон
В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Хоккей
ЦСКА — Авангард 0:0 (1-й период)
"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Андрей Чибис занялся здравоохранением в Кандалакше и области
Сегодня на опертивном совещании в Правительстве Мурманской области врио губернатора региона Андрей Чибис дал поручение министру здравоохранения Дмитрию Панычеву не только оснастить центральную больницу Кандалакши необходимым оборудованием, но и заняться кадровым вопросом.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23