Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФRuNews24.ru 02:42
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода». Он будет заниматься их ремонтом, передает РИА Новости. Завод располагается на площади 53 га.
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Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Комсомольская правдавчера в 23:09
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