Политика
Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флотаРБК 01:08
Предприятие «Севморзавод» в Севастополе, которое ранее принадлежало нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, станет главной базой ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом «РИА Новости» заявил директор завода Владимир Баженов.
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Бывший завод Порошенко решили сделать базой ремонта кораблей Черноморского флота
Взгляд.рувчера в 20:29
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
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