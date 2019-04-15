Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФГазета.Ru вчера в 21:05
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора предприятия.
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Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Комсомольская правдавчера в 23:09
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
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Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
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На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
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Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
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Обновлено в 03:16
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Нападающий «Кайрата»: «Аршавин — великий игрок и большой человек. Пихал постоянно»
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Обновлено в 05:56
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NYT: Google передает полиции США данные о пользователях
Компания Google на регулярной основе помогает правоохранительным органам США в поимке преступников, передавая им данные о своих пользователях и их местоположении.
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В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок
"Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.
Обновлено в 04:56
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Открытия не получилось: Фотография черной дыры не стала началом «новой физики»
Обновлено вчера в 21:00