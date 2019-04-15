Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФГазета.Ru вчера в 21:05

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора предприятия.
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Скандальный экс-завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

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