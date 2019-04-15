Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФГазета.Ru вчера в 21:05
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора предприятия.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Комсомольская правдавчера в 23:09
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:27
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве
Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.
Обновлено 12 апреля в 12:54
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Зеленский пропустил дебаты с президентом Украины Порошенко
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Финансы
Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая
Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
С-400 и «Панцирь» отразили авиаудары условного противника под Саратовом
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Нижнем Новгороде осудили заморивших голодом младенца родителей
Двух жителей Нижнего Новгорода осудили за убийство младенца с особой жестокостью, сообщает СУСК по Нижегородской области.
Обновлено в 04:37
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Валенсия» с Черышевым победила «Леванте»
В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте".
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Экономика
«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%
Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).
Обновлено в 04:08
Важное за сутки
20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»
В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Здоровье
Врачи посоветовали не принимать подолгу ванну
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
Гаджеты
Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim
Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Экономика
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Экономика
Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi
Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой
Обновлено в 03:26