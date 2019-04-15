Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФГазета.Ru вчера в 21:05

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора предприятия.
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Названы главные проблемы в модернизации ключевого для Черноморского флота завода

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Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

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Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Газета.Ruвчера в 21:05

Бывший завод Порошенко отдадут под ремонт российских кораблей

Lenta.ru00:45
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Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая

Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США.
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Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
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Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
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Обновлено в 03:49
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Двух жителей Нижнего Новгорода осудили за убийство младенца с особой жестокостью, сообщает СУСК по Нижегородской области.
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Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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«Валенсия» с Черышевым победила «Леванте»

В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте".
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Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
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Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).
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Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
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Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой

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