Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Мика Ричардс вынужден завершить карьеру. 31-летний игрок так и не смог восстановиться после травмы колена.

Бывший защитник сборной Англии завершил карьеру в 31 год

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