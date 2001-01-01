Футбол
Бывший защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»Чемпионат 09:04
Ещё одну встречу защитник провёл в Лиге чемпионов. Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн. Также аргентинец выступал за московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».
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