Футбол
Бывший защитник «Спартака» Макеев перешел в ереванский «Арарат»Sport24.ru 06:22
Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Евгений Макеев продолжит карьеру в Армении. Ереванский «Арарат» в социальных сетях объявил о подписании с 29-летним футболистом контракта сроком на год.
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