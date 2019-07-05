Футбол
Бывший защитник «Спартака» Макеев перешел в «Арарат»Bookmaker-ratings.ru 05:50
Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Макеев продолжит карьеру в Армении. Макеев подписал соглашение с «Араратом». 29-летний защитник перешел в ереванский клуб на правах свободного агента, подписав контракт на один год, сообщает официальный сайт «Арарата».
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