Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Варела перешел в «Копенгаген»
Sport24.ru
05:16

Как сообщает пресс-служба клуба, ряды клуба пополнил Гильермо Варела, известный по выступлению за «Манчестер Юнайтед». 25-летний футболист подписал контракт до лета 2023 года. В «Копенгаген» Варела перешел из «Пеньяроля».
Sport24.ru05:16

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Варела перешел в «Копенгаген»

Sport24.ru05:16

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Варела перешёл в «Копенгаген»

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