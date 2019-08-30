Футбол

Soccer.ruSoccer.ruБывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию

Бывший защитник «Локомотива» Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию. Во время инцидента он находился на пассажирском сиденье. У 39-летнего Спахича диагностировано множество переломов, травма груди и головы.
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Эмир Спахич попал в серьезную аварию

Спорт-Экспресс11:24

Экс-футболист «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП

РИА Новости12:11

Экс-защитник «Локомотива» попал в аварию

Матч ТВ11:53

Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию

Soccer.ru12:07

Экс-защитник «Локомотива» попал в аварию

Sportbox.RU11:53

Экс-футболист «Локомотива» Спахич госпитализирован в результате ДТП

RT на русском11:52

Бывший защитник «Локомотива» Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии

Чемпионат11:32
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

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Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отправят приглашение для участия в памятных мероприятиях в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 года, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
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Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
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Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет

Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
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СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Политика

Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на столичном стадионе "Лужники".
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Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь вчера в 13:01
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Наука

Пять необычных и очень опасных ядов

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ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
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В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек

В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.
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Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Армия и оружие

Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США

Польша совместно с Соединенными Штатами утвердила шесть мест дислокации новых подразделений американских войск на территории республики.
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Катерина Шпица призналась, что страдает от атопического дерматита

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Физики разобрались в ужарке стейка

Ученые создали математическую модель приготовления мяса, которая, в частности, воспроизводит уменьшение объема при нагревании — ужарку.
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Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии

Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Футбол

Касерес подпишет контракт с «Фиорентиной»

Уругвайский защитник Мартин Касерес проведет нынешний сезон в «Фиорентине». 32-летний футболист заключит с «фиалками» однолетний контракт.
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В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
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На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
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Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией

Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
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Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах

Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".
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До 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт "Мир" любых банков смогут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в 15 рублей, сообщает Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир").
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