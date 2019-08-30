Футбол

Sport24.ruSport24.ruБывший защитник «Локомотива» Спахич получил травмы в ДТП

ДТП произошло недалеко от города Гацко. 39-летнего Спахича на вертолете вооруженных сил доставили в Сараево для оказания медицинской помощи. Защитник получил травмы грудной клетки и ребер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Локомотив» пожелал здоровья Спахичу, пострадавшему в ДТП

Sport24.ru14:10

Эмир Спахич попал в серьезную аварию

Спорт-Экспресс11:24

Бывший защитник «Локомотива» Спахич находится в тяжёлом состоянии после аварии

Чемпионат11:32

Экс-футболист «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП

РИА Новости12:11

Экс-защитник «Локомотива» попал в аварию

Sportbox.RU11:53

Экс-защитник «Локомотива» попал в аварию

Матч ТВ11:53

Экс-защитник «Локомотива» Спахич попал в ДТП. Он в сознании доставлен в Сараево вертолетом

Sports.ru13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Политика

В Кремле сообщили о прогрессе по обмену заключенными с Украиной

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
Rambler News Service 09:52
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты

В Петербурге завели уголовное дело на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 16:00
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Космос

В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС

Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором" на МКС. Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск".
РИА Новости 15:25
Наука

Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси

В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
Дождь 16:40
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Шоу-бизнес

Марина Александрова получила на день рождения интересный подарок

Муж актрисы Марины Александровой подарил ей необычный подарок в честь дня рождения.
Телеканал 360° 10:58
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции

«ПСЖ», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Метц» (4) занимает 13-е место.
Чемпионат 16:51
Музыка

Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Общество

Билли Айлиш поссорилась с глянцевым журналом из-за обложки

Газета.Ru 11:12
Кино

Режиссер «Звездных войн» рассказал о сюжетных поворотах новой трилогии

Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в 2015 году. По хронологии это продолжение седьмого эпизода «Возвращение джедая».
Телеканал 360° 17:14
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия

В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец

Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Политика

Россия пригласила генсека ООН на празднование юбилея Победы

Россия направила приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Известия 13:28
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Общество

Финляндия ограничит ввоз ягод из России

Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Политика

Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины

Украинская Верховная рада приняла решение назначить премьером страны замглавы офиса президента Алексея Гончарука.
Комсомольская правда вчера в 12:12
Политика

Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты

Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.
Известия 14:18
Армия и оружие

ВСУ под Одессой провели испытания РСЗО «Ольха-М»

На юге Одесской области ВСУ провели испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения.
ИА Новороссия 16:47
Футбол

«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги

У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
Советский спорт 16:40
Армия и оружие

Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru 09:23
Политика

Трамп заявил, что проблема США – это не пошлины, а ФРС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США — это не пошлины, а Федеральная резервная система.
ПРАЙМ 10:32
Здоровье

Названы повседневные привычки, которые могут состарить на 10 лет

Эксперты назвали привычки, которые способны состарить внешне сразу на 10 лет.
MedikForum.ru 00:25
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его

Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
ещё по теме
Эмир Спахич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, центральный защитник. Известен по выступлениям за сборную Боснии и Герцеговины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное