Футбол

Бывший защитник «Анжи» стал игроком «Гомеля»Матч ТВ 06:52

Бывший защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили стал игроком белорусского «Гомеля».
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Бывший защитник «Анжи» Тетрашвили подписал контракт с «Гомелем»

РИА Новости07:22

Бывший защитник «Анжи» стал игроком «Гомеля»

Матч ТВ06:52

«Гомель» подписал бывшего капитана «Анжи»

Sport24.ru05:37

Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили продолжит карьеру в Беларуси

Евро-футбол.ру06:50

Экс-игрок «Анжи» перешёл в «Гомель»

Чемпионат06:41

«Гомель» подписал экс-защитника «Анжи»

Спорт-Экспресс06:07

Бывший защитник «Анжи» стал игроком «Гомеля»

Sportbox.RU06:52
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Политика

Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Кино

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР Владимир Этуш, который умер в субботу на 97-м году жизни, будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Экс-замглавы Росгеологии предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг не признал обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, заявил его адвокат Николай Казанцев.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Во Владимире скончался участник конкурса по поеданию блинов

Во Владимире во время масленичного конкурса по поеданию блинов умер мужчина.
Обновлено в 07:02
Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» в 19-м туре чемпионата России

Футболисты самарских "Крыльев Советов" разгромили красноярский "Енисей" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
Обновлено в 07:56
Политика

Российский чиновник объяснил низкие зарплаты врачей и учителей ленью

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их недостаточным трудолюбием.
Обновлено в 07:58
Спорт

Большунов поделился эмоциями после победы в марафоне на этапе КМ

Обновлено в 08:38
Политика

Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял "подобающее ему место" в обществе и культуре.
Обновлено в 06:39
Общество

Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства

Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.
Обновлено в 05:26
Политика

У администрации президента Украины националисты атаковали полицейских

Ситуацию удалось к настоящему времени нормализовать, как утверждают украинские правоохранители.
Обновлено в 08:32
Общество

В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о провокации со стороны ВСУ

Представитель оборонного ведомства республики не исключил, что представители украинской стороны в СЦКК представят официально доведенную информацию, как нарушение режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:34
Политика

В Сирии умер ребёнок террористки из Британии

Адвокат 19-летней Шамимы Бегум, примкнувшей в Сирии к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), и которой власти Великобритании отказали в возвращении в страну, сообщил о смерти её новорожденного сына в лагере для беженцев.
Обновлено в 08:45
Транспорт

В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за метели

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости.
Обновлено в 04:56
Политика

Госдеп намерен противодействовать «российскому влиянию» на Балканах

США и страны Евросоюза намерены разработать стратегию по противодействию "российскому влиянию" на Балканах, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин поручил создать четыре музейных комплекса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и функционирование культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Италии дилер выписывал квитанции за проданные наркотики

Как выяснилось, наркодилер продавал клиентам гашиш и марихуану, тщательно заполняя квитанции об оплате с указанием проданного товара.
Обновлено в 08:44
Футбол

Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»

Обновлено в 02:50
Политика

Евросоюз введет визы для граждан США

Европейский союз введет визы для американских граждан в 2021 году, передает CNN. Как отмечается, об этом было объявлено в пятницу, 8 марта.
Обновлено в 04:40
Религия

В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье

В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Политика

В СБУ объяснили запрет на въезд австрийскому репортеру

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет на въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу, причиной стали опасения за его жизнь.
Обновлено в 07:02
Политика

«Желтые жилеты» перекрыли мост вблизи Эйфелевой башни

9 марта митингующие перекрыли движение по мосту Йена, который простирается через реку Сену и ведет к Эйфелевой башни.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Как пишет ТАСС, участники конфликта применили огнестрельное оружие и нож.
Обновлено в 03:11
Культура

В РПЦ оценили исполнение в Исаакиевском соборе песни про ядерную войну

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.
Обновлено в 04:50
Политика

Участник войны в Донбассе предложил Киеву вернуть Крым, продав его США

Участник войны в Донбассе Евгений Яранцев рассказал, как Киев может вернуть себе полуостров при помощи США, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:36
Происшествия

Похороны бойца ВСУ во Львове обернулись скандалом

Обновлено в 08:55
Общество

Екатеринбургский цирк разогнал живой оркестр ради фонограммы

Екатеринбургский цирк остался без оркестра.
Обновлено в 08:42
Политика

Экс-глава МИД Германии предрек скорую отставку Меркель

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Augsburger Allgemeine высказал предположение, что Ангела Меркель не досидит до 2021 года, когда заканчивается ее четвертый срок работы канцлером и уйдет раньше.
Обновлено в 08:17
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийск на стадионе «Анжи-Арена».
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