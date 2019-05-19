Политика

Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на УкраинуREGNUM 08:26

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину. Об этом Портнов написал сегодня, 19 мая, на своей странице в социальной сети Facebook. На своей странице Портнов опубликовал фотографию себя из киевского аэропорта Борисполь.
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Экс-замглавы администрации Януковича сообщил о возвращении на Украину

RT на русском09:15

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

РИА Новости08:04

Шарий о возвращении Портнова на Украину: Вас ждут еще сюрпризы

SM News05:12

Экс-замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Ридус06:41

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

News.ru06:34

Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается

Украина.ру07:02

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

РБК07:39
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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