Футбол
Бывший вратарь сборной Англии Грин объявил о завершении карьерыСоветский спорт 09:08
Бывший голкипер сборной Англии Роберт Грин объявил о завершении карьеры. Об этом 39-летний вратарь написал в своем твиттере. Грин 23 года выступал на профессиональном уровне.
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Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Информация о тяжелом заболевании режиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова не соответствует действительности.
Обновлено в 07:36
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика
НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России
Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.
Обновлено в 10:09
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Экономика
Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени
Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский уволил двух высокопоставленных сотрудников СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальника службы в Киеве.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Татарстане девушка умерла от удара током, спасая квартиру от потопа
По предварительной версии, ночью вода из прорванного шланга стиральной машины затопила квартиры девушки и соседей с нижнего этажа.
Обновлено в 08:26
Общество
Росреестр рассказал о штрафах для дачников
Самовольный захват территории общего пользования является административным правонарушением, штраф за который определяется как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее 5 тыс. руб. Об этом рассказали в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 04:31
Футбол
Полузащитник ЦСКА Сигурдссон может перейти в «Наполи»
Обновлено в 06:10
Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В Мадриде арестовали предполагаемого члена ИГ
В доме задержанного в Мадриде провели обыск, сам он арестован.
Обновлено в 10:02
Политика
В России хотят запретить тонировать автомобили
Госдума России обсудит законопроект о полном запрете тонировки частных автомобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 09:08
Общество
Волочкова выступит бесплатно на концерте в Анапе
Анастасия Волочкова выступит бесплатно на праздничном концерте, посвященном открытию курортного сезона в Анапе.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин подписал указ о присвоении аэропорту Кольцово имени Демидова
Президент России Владимир Путин сегодня, 31 мая, подписал указ о присвоении ряду российских аэропортов имен выдающихся земляков.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено в 09:05
Экономика
«Аэрофлот» в I квартале нарастил убыток на 51% и выручку на 23%
Показатель EBITDA "Аэрофлота" за отчетный период составил 21,3 млрд руб. "Интерфакс" в этот раз не давал консенсус-прогноза этого показателя: компания впервые опубликовала отчетность с применением стандартов МСФО 16, при этом часть аналитиков представили прогнозы без их учета, а некоторые - с учетом, но с оговоркой, что эти прогнозы не могут полностью отражать эффект от новых стандартов.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Новый кроссовер от Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Фотографии новинки были созданы во время фотосессии в США. Уже известно, что этот кроссовер приедет и на российский рынок.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
Обновлено в 10:06
Религия
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор Новодевичьего монастыря
В Петербурге Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения Воскресенского собора Новодевичьего монастыря и подарил обители Владимирскую икону Божией Матери.
Обновлено в 10:07
Космос
НАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камерой
Специалисты НАСА решили объединить собранные картинки в одной. Научного смысла она не имеет, но выглядит красиво.
Обновлено в 06:18
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05