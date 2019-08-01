Футбол
Бывший вратарь «Вест Хэма» Адриан стал игроком «Ливерпуля»Спорт-Экспресс 09:09
В прошлом сезоне вратарь провел 5 матчей в составе "Вест Хэма" и пропустил 8 голов. Портал transfermarkt.de оценивает Адриана в 3,5 миллиона евро. Ранее стало известно, что голкипер Симон Миньоле перешел из "Ливерпуля" в "Брюгге".
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Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Обновлено в 17:15
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе
Местные жители рассказали РБК о ситуации в городе Ачинске после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.
Обновлено в 08:24
Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Обновлено в 19:42
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Футбол
Фанатов «Зенита» обвинили в расизме в отношении Малкома
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей
Сообщается, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 04:30
Происшествия
На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению
Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
Обновлено в 11:20
Футбол
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес.
Обновлено в 18:33
Транспорт
Две трассы в Магаданской области пострадали из-за подъема воды в реках
На трассе «Колыма» в Магаданской области ввели ограничение движения из-за подъема воды в реке Нехай.
Обновлено в 06:49
Кино
Среди персонажей киновселенной Marvel может появиться Красный Халк
Среди персонажей фильмов киновселенной Marvel в скором будущем может появиться новый герой – Красный Халк.
Обновлено в 10:16
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Футбол
Главный тренер «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»
«Порту» проведёт первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» без своего главного тренера, сообщает O Jogo.
Обновлено в 18:53
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Наука
Ученые раскрыли личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено в 20:07
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Обновлено в 02:32
Происшествия
На Васильевском острове прорвало трубу
Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.
Обновлено в 09:06
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16