Футбол
Бывший врач сборной России назвал сроки восстановления ЧерышеваМатч ТВ 11:59
Бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков рассказал о травме игрока национальной команды и испанской «Валенсии» Дениса Черышева. По мнению специалиста, игрок пропустит до трех месяцев.
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