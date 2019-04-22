Футбол

Бывший врач сборной России назвал сроки восстановления ЧерышеваМатч ТВ 11:59

Бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков рассказал о травме игрока национальной команды и испанской «Валенсии» Дениса Черышева. По мнению специалиста, игрок пропустит до трех месяцев.
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Эксперт назвал возможные сроки восстановления Черышева

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Бывший врач сборной России назвал сроки восстановления Черышева

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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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