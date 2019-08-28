Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБывший врач сборной Колумбии назвал Хамеса Родригеса лентяем

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Крус рассказал, что все проблемы нападающего «Реала» Хамеса Родригеса — из-за его лени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-врач сборной Колумбии: «У Хамеса бардак в голове»

Sport24.ru06:30

Бывший врач сборной Колумбии: «Родригес работает не над своей игрой, а над причёской»

Sport.ru08:14

«Вместо работы он поправляет брови и укладывает волосы. У него плохо с головой». Бывший врач сборной Колумбии — о Хамесе

Sportbox.RU03:06

Экс-врач сборной Колумбии: «У Хамеса проблемы с головой. Вместо подготовки к сезону он поправлял прическу и брови»

Sports.ru06:20

Бывший врач сборной Колумбии: у Хамеса проблемы с головой, он непрофессионален

Чемпионат05:38

«Вместо работы он поправляет брови и укладывает волосы. У него плохо с головой». Бывший врач сборной Колумбии — о Хамесе

Матч ТВ03:06

Бывший врач сборной Колумбии назвал Хамеса Родригеса лентяем

Спорт-Экспресс07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Общество

В Москве повысили минимальный размер пенсии

Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге.
Газета.Ru 02:55
Экономика

Недельная инфляция в России составила 0%

Потребительские цены в России за период с 20 по 26 августа в среднем не изменились после снижения на 0,1% в течение предыдущих двух недель.
REGNUM 10:33
Происшествия

В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Кино

Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип

РИА Новости 12:13
Армия и оружие

Бундесвер остался без сапог

Военнослужащие немецкого бундесвера уже много лет страдают от острой нехватки современной обуви.
Российская газета 12:56
Политика

Путин и Эрдоган показались на Су-57

Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Технологии

Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту

Диалог 10:50
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика

Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России

Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
Политика

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что изменение меры пресечения для руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".
РИА Новости 13:08
Общество

Суд признал незаконным отказ мэрии в проведении митинга 31 августа

Московская газета вчера в 04:23
Футбол

«Барселона» может представить Неймара в четверг

"Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.
Газета.Ru 11:30
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Хоккей

«Адмирал» обыграл «Спартак» в последнем матче перед стартом сезона КХЛ

Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока обыграли московский "Спартак" в последнем для обеих команд контрольном матче перед началом сезона КХЛ, "красно-белые" проиграли четыре подряд контрольных матча.
РИА Новости 12:22
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Общество

Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября

Российская газета 05:52
Интернет

В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий

Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
Life.ru вчера в 17:46
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Общество

Pornhub снял «самое грязное порно в мире»

Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Футбол

Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Футбол

Тренер «Браги» Са Пинту не видит слабых сторон в игре «Спартака» перед матчем ЛЕ

Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу не видит слабых сторон в игре "Спартака".
ТАСС 13:17
Политика

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Общество

Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС

Глава Владивостока Олег Гуменюк объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнями, обрушившимся на город в последние дни.
Российская газета 09:33
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Музыка

Лолита не сдержала слез на сцене из-за Украины

Популярная певица Лолита не смогла сдержать эмоций, находясь на сцене фестиваля "Новая волна" в Сочи.
РЕН ТВ 10:33
Общество

Россиян предупредили о похолодании до минус трех градусов

Заморозки и похолодание до -3 градусов ожидается в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на 29 и 30 августа.
URA.Ru 00:16
Наука

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное