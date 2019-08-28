Футбол
Спорт-ЭкспрессБывший врач сборной Колумбии назвал Хамеса Родригеса лентяем
Бывший врач сборной Колумбии Эктор Крус рассказал, что все проблемы нападающего «Реала» Хамеса Родригеса — из-за его лени.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Общество
В Москве повысили минимальный размер пенсии
Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Политика
Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации
Владимир Путин протянул продавцу пятитысячную купюру и попросил «отдать сдачу министру на развитие авиации».
Национальная служба новостей вчера в 11:14
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Начиная с минувшей субботы - 24 августа в Самаре начали регистрировать групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди горожан, которые заказали с доставкой на дом и съели суши из ресторана "Фарфор в Самаре".
Российская газета 08:13
Кино
Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
В сеть слили первый тизер новой картины Кристофера Нолана «Довод».
Киноафиша России 09:15
Финансы
Большинство европейских рынков акций торгуется в минусе
Негативным фактором для мировых фондовых рынков стал тот факт, что накануне доходность 30-летних государственных облигаций США опускалась ниже доходности трехмесячных бумаг.
Финмаркет 06:36
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Футбол
Сутормин передал своему первому тренеру миллион рублей
Полузащитник футбольного «Зенита» Алексей Сутормин перевёл миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову.
News.ru 08:58
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
Премьер Литвы рассказал, что болен раком
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил журналистам, что медики обнаружили у него лимфому - гематологический рак лимфатической системы первой стадии.
Свободная Пресса 09:42
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
Ирина Шейк на своей странице в Instagram обнародовала снимки с новой фотосессии, на которых она позирует с полуобнаженной грудью.
OAnews 08:36
Армия и оружие
Генштаб Украины озвучил новые данные о потерях ВСУ в Иловайске
Генштаб ВСУ назвал новые данные о потерях в Иловайске, сообщает «Би-би-си Украина».
ФАН 00:36
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Армия и оружие
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
Национальная служба новостей вчера в 00:45