Происшествия
Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонииНародные новости вчера в 11:54
Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве. Его приговорили к колонии и штрафу на рекордную сумму. В феврале 2018 гендиректор корпорации "Индустриальный союз Донбасса" и основной инвестор ФК "Кубань" был арестован по подозрению в мошенничестве.
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с чего всё началось
Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.Интерфаксвчера в 08:14
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
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