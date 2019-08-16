Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.

с чего всё началось

Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве. Его приговорили к колонии и штрафу на рекордную сумму. В феврале 2018 гендиректор корпорации "Индустриальный союз Донбасса" и основной инвестор ФК "Кубань" был арестован по подозрению в мошенничестве.

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