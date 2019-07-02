Футбол

Бывший владелец «Спартака» положительно оценил продажу Зе ЛуишаФАН 11:18

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Бывший президент и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей высоко оценил продажу форварда красно-белых Зе Луиша.
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Бывший владелец «Спартака» положительно оценил продажу Зе Луиша

ФАН11:18

Червиченко — об уходе Зе Луиша: «Спартак», по сути, ничего не теряет»

Sport24.ru08:00
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